En başarılısı Hakan Tütüncü

ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay gerçekleştirilen 'Gündem Antalya' araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. IMC Araştırma'nın Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen 'Gündem Antalya' araştırmasına göre, Tütüncü, 7.10'luk puanla en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. Araştırma kapsamında, 24 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında Antalya genelinde 2 bin 512 dernek ile görüşüldü. Güven aralığı yüzde 95 olan araştırma CITI tekniği ile gerçekleştirildi.