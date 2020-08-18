Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri En başarılısı Hakan Tütüncü

En başarılısı

Giriş Tarihi: 18.8.2020 ABONE OL
En başarılısı Hakan Tütüncü
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her ay gerçekleştirilen 'Gündem Antalya' araştırmasının Ağustos ayı raporuna göre en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. IMC Araştırma'nın Antalya genelinde her ay gerçekleştirilen 'Gündem Antalya' araştırmasına göre, Tütüncü, 7.10'luk puanla en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. Araştırma kapsamında, 24 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arasında Antalya genelinde 2 bin 512 dernek ile görüşüldü. Güven aralığı yüzde 95 olan araştırma CITI tekniği ile gerçekleştirildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
En başarılısı Hakan Tütüncü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA