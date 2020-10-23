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’da özel kampanya

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
Akvaryum’da özel kampanya
Akvaryum, gelecek aylarda sağlık çalışanları ve öğretmenler için özel kampanyalar düzenlemeye hazırlanıyor. Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, "Zaman zaman sosyal sorumluluk projeleri ve kampanyalar yapıyoruz. Bu yıl 21-29 Kasım döneminde tüm öğretmenlerimizi ücretsiz, yakınlarını da indirimli olarak misafir edeceğiz. Aralıkta tüm sağlık çalışanlarımızı da işletmemizde ücretsiz ağırlayacağız. Her iki kampanyamız da Türkiye genelinden gelen misafirler için geçerli olacak" dedi.

ÖNLEMLER ALINDI
Arık, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tüm önlemleri aldıklarını anlattı. Genel Müdür, "Ziyaretçilerin gün boyu yoğun olarak temas ettiği alanlar ile akvaryum camları özel sıvılarla dezenfekte ediliyor" diye konuştu.
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Akvaryum’da özel kampanya
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