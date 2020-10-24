Akrep moral arıyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor, bugün son şampiyon Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 2 haftada hayal kırıklığı yaşatan FTA Antalyaspor, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ancak bu sezon Süper Lig'e iyi başlayamayan İstanbul temsilcisinden puan almaya çalışacak.Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçı kaybetdip, bir berelik ve ilk galibiyetini geçen hafta Trabzon deplasmanında elde eden MP. Başakşehir, hafta içinde de Leipzig ile karşılaştı ve 2-0 mağlup olarak moralsiz döndü. Başakşehir, Antalyaspor maçının ardından da yine hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain takımını ağırlayacak. Turuncu mavili ekipte Junior Caicara'nın sakatlığı dışında sorun yok. Azubuike, Chadli ve Hasan Ali'nin durumları ise netlik kazanmadı.FTA Antalyaspor ise İstanbul'a 6 eksikle gitti. Dün sabah yaptığı son antrenmanın ardından öğleden sonra deplasman yolculuğuna başlayan Akrep'te sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Fredy Ribeiro ve Hakan Özmert'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Ufuk Akyol ve Sidney Sam kafilede yer almadı.FTA Antalyaspor'da Teknik Direktör Tamer Tuna'nın bu karşılaşmada ilk 11'de tek değişiklik yapması bekleniyor. Geçen hafta sahaya çıkan ilk 11'den Sidney'in cezalı olması nedeniyle sağ açıkta Dever Orgill forma giyecek. Jamaikalı futbolcu bu sezon ilk kez ilk11'de sahaya çıkacak. Tuna, 21 kişilik kadroya genç oyuncuları da alacak.Genç futbolcuların genç milli sevinciAntalyaspor'un genç yıldızları Ege Bilsel ve Erkin Kocakahya, Azerbaycan U17 Milli Takım kadrosuna davet edildi. İki genç yıldızın milli takıma davet edilmesi sevinçle karşılandı.