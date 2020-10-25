20 milyon lavanta ve adaçayı üretimi

Göller Yöresi olmak üzere Türkiye'de az su tüketen ürünlerin yetiştirilmesi ve üretilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Burdur'un Karakön köyü yakınlarında kurulu Lisinia'da lavanta, kekik ve adaçayı fidelerinin üretimi yapılıyor. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lisinia'da Türkiye'nin ve Lisinia'nın dikim alanlarındaki lavanta, kekik ve ada çayı fidelerini üretiyoruz. Geçen yıl itibarıyla 14 milyon fide üretmiştik. Bunun yarısını kendi arazilerimize diktik. Geri kalan kısmının bu yıl kasım ayında Türkiye ve yurt dışına satışları yapılacak" dedi. Sarıca, "Bu yılki hedefimiz 20 milyon fideye ulaşmak. 'Lavandula intermedia', 'Lavandula angustifolia'nın türlerinin yanı sıra İskoç ve Fransız lavantalarını, kekik ve ada çayı türlerinin tamamının fidelerinin üretimini yapıyoruz" diye konuştu.