İtfaiyeci olmak için ter döktüler

Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri alım sınavına başvuran adaylar, dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarını geçmek için ter döktü. 100 itfaiye eri alımı için yapılan sınav zorlu geçti. 500 kişi mülakat ve spor sınavına girmeye hak kazandı. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden de mezun olan adaylar, sözlü mülakat ve itfaiye parkurunda kıyasıya mücadele etti.Tecrübeli itfaiyecilerin hazırladığı dayanıklılık ve yeterlilik parkurlarında yarışan adaylar koşma, su sıkma, merdiven çıkma, engelleri atlama, ağırlık taşıma, barfiks ve mekik gibi çeşitli testlerden geçirildi. Testi geçen 100 kişi itfaiye eri olacak.