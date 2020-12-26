İntihar gibi kaza

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, park halindeki araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaraladı. Kazanın meydana geliş şekli 'intihar gibi kaza' dedirtti. Olay, Manavgat D-400 yolundaki meydana geldi. Mustafa Levent Savar'ın kullandığı 06 EF 2714 plakalı motosiklet, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda yolun sağında park halindeki 07 GAK 74 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Savar ve motosikletteki Onur Berat Deniz, yola savruldu. Çarpışmanın şiddetiyle aracın ve motosikletin parçaları da yola saçıldı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından yolun kapanması ve oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle 112 Acil Servis ekibi, bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı. Yaralı Savar, ambulansa alınırken, diğer yaralı da uzun süre ambulans beklemek zorunda kaldı. İlk gelen sağlık ekibi, bir taraftan ambulanstaki diğer taraftan yerde yatan yaralıya müdahalede bulundu. Yolda yatan Onur Berat Deniz'in üşüdüğünü gören sağlık görevlisi, önce ambulansta sedye üzerine serdikleri bezi ardından üzerindeki montu çıkararak gencin üzerine örttü. Kazayı duyarak olay yerine gelen Deniz'in babası, oğlunun öldüğünü düşünerek fenalık geçirdi.

YARDIM İÇİN PARK ETMİŞ

Motosikletin çarptığı, park halindeki hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Diyar İnaç, köprünün korkuluğundan atlamak isteyen kadına yardım amacıyla durduğunu anlattı. İnaç, "Polislerle kadını ikna edip olduğu yerden aldık. Tam kadını kurtardığımız sırada 'güm' diye bir ses geldi. 2 kişinin yere savrulduğunu gördüm" dedi.



Kader'in acı sonu



MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kader Çiftçi (35) idaresindeki 48 JY 991 plakalı motosiklet, Eşref Ç. yönetimindeki 48 EL 144 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yol kenarında park halindeki başka araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan Çiftçi, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Faciaya ramak kala



ANTALYA'DA hafriyat kamyonu ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.20 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3036 sokakta meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen hafriyat kamyonu ile motosiklet, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletteki Sudenaz Yalçınkaya (15), Buse Bulut (14) yaralanırken, kimliği henüz bilinmeyen sürücü ise ağır yaralandı. Yalçınkaya ve Bulut Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sürücü ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.