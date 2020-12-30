Antalya’nın yıldızı dokuma fabrıkası

Antalya'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, 2005'te uluslararası bir şirkete verilen tapusunu ve tekrar geri alarak Antalyalıların hizmetine açtığı Eski Dokuma Fabrikası'nda hatıraların yaşatılmasına önem veriliyor. Demokrat Parti İktidarı'nın Antalya'ya armağanı olan ve merhum Adnan Menderes'in 5 Ocak 1956'da temelini attığı Dokuma Fabrikası alanındaki yapılar titizlikle korunuyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Büyük emeklerle halkın kullanımına açtığımız DokumaPark, 1950'lilerde Antalyalıların pamuk için sanayi kurup, iş kapısı açılsın diye güçlükle kooperatif kurdukları bir yerdir. Fabrikanın kurulması ile birçok Antalyalıya iş kapısı aralandı. Kar etmediği gerekçesiyle özelleştirme kapsamına alınarak, 49 yıllığına Hollandalı bir şirkete devredilmişti. Şimdi ise burayı kültür ve sanat adasına çevirdik" dedi. 12Dokuma arazisini 12 yıl süren hukuk mücadelesi ile Kepez'e kazandırıldığını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Burası Antalya'nın parlayan yıldızı oldu. Oyuncak Müzesi, Şehitler Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi, Gecekondu Müzesi, Klasik Otomobiller Müzesi, Bilim Merkezi, Emekli Lokali, Minyatür Kent Parkı, Yeşilçam Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi, Cemil Meriç Kütüphanesi, tren kütüphane, sanat sokağı, çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, çocuk parkları, Botanik Bitki Müzesi yapıp Dokuma'yı ayağa kaldırdık" diye konuştu.