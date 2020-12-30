Bal yapmaya devam ediyor

SON iki yılda gençlere büyük yatırım yapan Antalyaspor'da yapılan çalışmaların karşılığı futbolcuların değer güncellemesiyle de dikkat çekti. Kırmızı Beyazlıların genç futbolcusu Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar'ın yükselişi piyasa değerlerine de yansıdı. Bünyamin Balcı, 75 bin euro olan değerini, sezon başında 500 bin euroya taşırken, son güncellemeyle birlikte 1.5 milyon euro'ya ulaştı. Sezon başında Kocaelispor'dan transfer edilen Gökdeniz Bayrakdar da değerini katlayan futbolculardan oldu. Genç futbolcu, 200 bin euro olan değerini 5'e katlayarak 1 milyon euroya ulaştı. Ligde 21 yaş altı futbolcu grubunda en değerli 5 futbolcu arasına Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar girdi.