Deniz fenerine deprem önlemi

ROMA İmparatoru Neron tarafından M.S. 54 yılında inşa ettirilen ve 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen 26 metre uzunluğundaki Patara Deniz Feneri'ni yeniden ayağa kaldırma projesi sürüyor. Patara Antik Kenti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl turizmde tema olarak belirlenmesinin ardından başlayan çalışmalarda önemli aşama kaydedildi.

DÜNYANIN EN ESKİSİ

Bu kapsamda, orjinal taşlarıyla ayağa kalkacak dünyanın en eski deniz feneri olacak Patara Deniz Feneri'nin yeniden restoresinde olası bir deprem ve tsunamiye karşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü'nce hazırlanan statik rapor Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı. 26 metrelik kule, depreme karşı güçlendirilecek.



KARBON FİBER İLE DESTEK



RAPORDA, 15'inci yüzyılda meydana gelen Rodos depreminde yıkıldığı düşünülen Patara Antik Deniz Feneri'nin, orijinal yapım teknikleri ayrıntılı ele alınıyor. Raporda, antik fenerin bulunduğu bölgenin depremselliği ve buna bağlı fener taşıyıcı sistemine müdahalenin gerekliliğini açıkça ortaya koyduğu da vurgulandı. Restorasyonda kulenin deprem veya tsunami gibi olaylara karşı dayanıklılığı için uygulanacak projede, çelik spiral, çelik boru, çelik tijler, saf epoksi reçinesi yapıştırıcı, karbon fiber hasır donatı, yüksek mukavemetli doğal hidrolik kireç bağlayıcılı harç gibi malzemeler kullanılacak.