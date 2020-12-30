Girdaptan çıkış arıyor

Son 6 haftada sadece 1 galibiyet alan liderliği Galatasaray'a kaptırdıktan sonra 3'ncü sıraya düşen Aytemiz Alanyaspor girdiği girdabın içinden çıkış yolu arıyor. Cumartesi günü sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan turuncu yeşilliler, maçı kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Son iki sezondur lige çok iyi başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor yine ilk yarının sonuna gelinirken zirvedeki yerini kaptırmakla dikkat çekti. Bu yıl geçen sezondan da iyi bir başlangıç yapan Şimşek, son haftalardaki düşüşüne 'dur' demek ve yeniden çıkışın planlarını yapıyor.

İYİ OYUN KÖTÜ SONUÇ

Geçen sezon Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 haftada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan A. Alanyaspor 23 puan toplarken, bu sezon ise Çağdaş Atan ile 15 haftalık süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. İlk 15 haftalık süreçte mağlubiyetler eşit olsa da bu sezon turuncu yeşilliler sahada daha çok gülen taraf oldu. Ancak gelinen noktada işler bir türlü iyi gitmedi.

İLK DEVRENİN SON 6 MAÇI İÇİN PLAN

Aytemiz Alanyaspor bu sezon çoğu maçta üstün oynayan taraf olurken, son haftalarda da bu başarılı istatistik sonucu bir türlü yansımadı. Savunmada verilen açıkların yanı sıra gol yollarında son vuruşlarda istenilen sonucu alamayan turuncu yeşilliler, rakiplerine karşı baskılı oynamasına rağmen galibiyet elde edemedi. İlk yarının bitmesine 6 maç kalırken, turuncu yeşillilerin tek hedefi bu karşılaşmaların tamamını kazanarak zirve yarışını sürmek.