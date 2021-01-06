Salgında düşüş var

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısındaki artışın 12 Aralık tarihinde yüzde 100'ün üzerinde artması sonrası kırmızı alarm verilen Antalya'da, alınan önlemler işe yaramaya devam ediyor. Vaka sayısı önce yılbaşı öncesi yüzde 50 oranına gerilerken, yılın ilk haftasında ise alarm durumu verilen döneme oranla yüzde 65 düştü.Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür gelinen noktayı anlattı. Antalya'nın 12 Aralık'ta zirveyi gördüğünü söyleyen Hülür, "Sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık caddelerde kişi sınırlaması, piknik yasağı gibi tedbirler sayesinde hızlı bir düşü oldu. 16 Aralık tarihi ile vaka sayılarında yarı yarıya düşüş yaşandı. Yeni yılın ilk haftasında düşüş rakamı yüzde 65'lere kadar yükseldi. Maske, mesafe ve temizliği önem ve özen göstermeye devam ederek düşüşü sürdürmeliyiz" diye konuştu.Yaz sezonunda 3.5 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya'da, aralık ayındaki tırmanışta turizmin etkili olduğu iddialarına ise Ünal Hülür'den cevap geldi. Antalya'nın turizm kenti olmasına rağmen turizmin yoğun olduğu dönemlerde dahi ciddi vaka artışı yaşamadıklarını aktaran Dr. Ünal Hülür, "Covid-19 testi pozitif çıkan turistler en kısa zamanda tedaviye alındı. Şu anda ilimizde Covid-19 nedeniyle tedavi alan turist yok" dedi. Hülür süreç içerisinde koronavirüse yakalanan turistlerin ise karantina ve izolasyona alındığını, ülkelerine dönerken hastalığı ortaya çıkanların ise tatil süreçlerinin uzadığını anlattı.YABANCI turistlerin güvenli turizm uygulamalarından dolayı memnun olduğunu da vurgulayan Hülür, ülkelerindeki sağlık sigortaları ve seyahat sağlık sigortaları koronavirüsü kapsamayan turistlerin Türkiye'ye girişte çok makul ücretlerle Covid-19 sigortası yaptırabildiğini anlattı. Hülür, bu uygulamanın turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Hülür, "Turistler, Türkiye'nin gerekli tedbirleri alarak kendilerine kucak açmasından çok etkilendiklerini belirtti" diye konuştu.