AK Parti’den suç duyurusu

AK Parti Antalya İl Başkanlığı, bazı medya organlarındaki sözleri nedeniyle Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı ve CHP'li Fikri Sağlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' başlıklı 216'ncı maddesine istinaden, suç duyurusunda bulundu. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Kimi zaman milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in mehabetini bozan, kimi zaman medya mecralarını kirleten, kimi zaman eskiden mensubu oldukları kurumların saygınlığına zarar veren bu zihniyet sahipleriyle hukuk önünde hesaplaşmakta kararlıyız. Bugün seçilmişlerin en kritik demokratik mücadele süreci devam ederken, bu tür söylemlerin ve yaklaşımların, kesinlikle iyi niyetli olmadığı, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğu tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açıktır" ifadelerini kullandı.