Kuraklık çanları çalıyor

ANTALYA'DA mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklık ve yağışlardaki düşüş, kuraklık riskini de gündeme getirdi. Bu olumsuz gidişin son belirtileri Kumluca ve Kaş ilçelerinde yaşandı. Antalya'nın örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerine seyretmesi nedeniyle bazı ağaçlar çiçek açtı, mayıs ortasında meyve veren elma ağaçları bile meyve verdi. Yaşanan bu durum çiftçiyi şaşırttı.

TASARRUF ÇAĞRISI

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce üreticiler başta olmak üzere kuraklığa karşı herkesin su tasarrufu yapması gerektiği uyarısında bulundu. Kumluca ve Finike ovalarını sulayan Alakır Barajı'na giderek su seviyesini inceleyen Başkan Hidayet Kökce, "Barajlarımızda görüldüğü gibi su seviyesi epey düşük. O yüzden bu yıl çok dikkatli su kullanmamız gerekiyor. Su tasarrufuna çok önem vermemiz gerekiyor. Kış ortasını geçtik. Bundan sonra ne kadar yağış alacağını bilmiyoruz" dedi.

ANİ BASKIN İŞE YARAMIYOR

Yaşanan şiddetli yağışların ani olduğu için taban suyunu yükseltmediğini de anlatan Başkan Kökce, "12 ay tarım yapılabilen bir ilçemizde bu yıl bizi ciddi bir kuraklık ve susuzluk bekliyor. Üretimin merkezi bu yıl zor bir dönem geçirecek" ifadelerini kullandı.

ELMALI VE GÖMBE

Bir diğer olumsuz tablo ise Kaş ilçesinde yaşandı. Gömbe Yaylası'nda bulunan Çayboğazı Barajı'nda tehlike çanları çalıyor. Su kalmayınca geçen yılın eylül ayında kapakları kapatılan barajda, kış ortasına gelinmesine karşın su seviyesinin oldukça düşük olduğu görüldü. Barajın yüzde 65'i tarlayı andırırken, bölgedeki üreticiler yeterli yağış olmaması durumunda tarla ve bahçelerinin susuz kalacağından endişe duyduklarını söyledi. Çayboğazı Barajı'nın besleyen Uçarsu, Yeşilgöl ve çevresindeki dereleri besleyen Akdağ'da yeterli karın olmaması, gelecek için de endişeleri artırdı. Çayboğazı Barajı'nın hayat verdiği Gömbe Ovası ve Elmalı Ovası'nı da tehlike bekliyor. Üretici Ramazan Bilecen, "Su olmazsa Elmalı Ovası'ndaki bahçelerimiz kurur" diye konuştu.