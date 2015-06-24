Tatil için vazgeçilmez mekânlar seçin

Tatil için sürekli olarak fiyat araştırması yapmak ve ya yer kaldı mı diye aranmak yerine seçeceğiniz adreslere alternatif olarak daha güzel ve konforlu bir tatil seçeneği sunuluyor. Uzun süreli veya birkaç günlük tatil yaparak rahat etmek isteyenler için hazırlanan en güzel seçeneklerden biri olan kiralık villa ailesiyle ev ortamında bir tatil düşünenler için oldukça ideal bir seçenek oluyor. Kiraladığınız andan itibaren rahat ve size özel bir seçenek olan kiralık villa ile hayalinizdeki tatili yaşayabilirsiniz.



2009'dan bu yana yazlık villa kiralama hizmeti sunan Tesadüf Atlantik Turizm Şirketi yetkilisi Cihan Çakmak ile kiralık villaların tercih sebeplerini değerlendirdik:

Kiralık Villa Nedir? Ne İşe Yarar?

Villada tatil sizler için hazırlanan tatil imkânlarından biridir. İstediğiniz zaman yer ayırtarak hem tatil yapabileceğiniz hem de konaklama imkânı bulabileceğiniz kiralık villalar sakin ve bir o kadarda avantajlı bir seçenek olmaktadır. İstediğiniz kişi sayısına göre seçebileceğiniz özelliklerde hazırlanan bu villalar yine sizin isteğinize göre şehir yakınında, deniz kenarında ve ya doğa manzaralı olarak ayarlanabilmektedir. Ulaşım için araç kiralayabileceğiniz ve ya havaalanı araç hizmetlerini kullanarak buraya gelebileceğiniz gibi taksilerden de yararlanarak istediğiniz şekilde villalara erişebilirsiniz. Ayrıca villalarda ücretsiz internet, özel servisler ve birçok eh hizmeti de bulabilirsiniz.

Kiralık Villa Hizmetleri Nelerdir?

Kiralık villalarda sunulan hizmetler otellere ve ya tatil köylerinde sunulan hizmetlerden daha farklı olarak hazırlanmaktadır. En önemli ve en güzel hizmet kalabalık değil kişilerin daha özel alanlardan tatil yapmasıdır. Kalabalık ortamlarda arkadaşlarınızla ve ya ailenizle gezmek istediğinizde herkese açık ortamlarda bulunmaktan rahatsız oluyorsanız sadece size ve sevdiklerinize özel bir villada olabileceksiniz. büyük, ferah ve rahat edebileceğiniz ortamlar oluşturabildiği için sadece bir odada tıkalı kalmak yerine büyük bir ortamda güzel dakikalar geçirebilirsiniz. Ayrıca kalabalıkların saatlerle yönlendirilmesini bir kenara bırakarak kendinize özel bir tatil yapabilirsiniz. İsterseniz sizin için gün boyu açık olacak olan güvenli ve korumalı bir havuz hizmetinden de faydalanabilirsiniz.

Kiralık Bir Villada Neler Yapılabilir?

Kendiniz ve sevdikleriniz için güzel bir jest olarak seçebileceğiniz kiralık yazlık hizmeti içerisinde gün boyu güneşin ve havuzun tadını çıkarabileceğiniz gibi özel bir tatil bölgesinde olduğunuz için çevreyi gezmeye çıkabilirsiniz. Otantik mekânlar görerek faydalı bir tatil yapabileceğiniz gibi kocaman bir villanın içerisinde çocuklarınız için hazırlanmış ortamlarda mutlu bir tatil geçirebilirsiniz. İsterseniz sevdiğiniz yemekleri yapabilir ve akşam çayınızı hafif bir esinti eşliğinde yudumlayabilirsiniz. Korunaklı havuzlarda rahat rahat yüzebilir ve güneşin bütün imkânlarından yararlanabilirsiniz. Ailenizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla en güzel zamanları geçireceğiniz bu ortamlarda ekonomik ve lüks konaklama seçeneklerinden de yararlanarak kiralık villanın tadını çıkarabilirsiniz.

Kiralık Villa Aileler İçin İdeal

Ailecek gidilebilecek ve kalabalıktan uzak olan bu yerde sıkılmadan tatil keyfini çıkarabileceğiniz gibi aile ortamını da koruyabilirsiniz. Aileniz için oldukça ideal olacak olan bu villada çocuklara özel korumalı bir havuz seçeneğinden yararlanabileceğiniz gibi ailece size özel olan bir masada yemek yeme ayrıcalığını da yaşayabileceksiniz. İstediğinize göre bebek yatağı ve ya mama masası hizmeti de alabilirsiniz. Çocuklarınız için bakıcı arayışı içerisinde olursanız birkaç günlüğüne bakıcı hizmeti alabilirsiniz. Eğer balayı için güzel bir tatil planlıyorsanız kiralık villa ile şahane bir balayı yaşayabilirsiniz. Özel rehber olanağı ile çevreyi de gezerek çocuklarınızla sevdiklerinizle mutlu ve faydalı bir tatil geçirebilirsiniz. Kiralık villada özel bir tatil yaşayabilirsiniz.

Hepsivilla.com ve Tesadüf Atlantik Emlak ve Turizm Şirket yetkilisi Cihan Çakmak önemli bir konuda da uyarıda bulundu. İnternet üzerinde sahte web siteleri olabileceğini, özellikle ücretsiz ilan sitelerinde çok fazla dolandırıcının olduğunu, araştırmadan rezervasyon işlemi yapılmaması ve ücret ödenmemesi konusunda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti. Dolandırıcıların kendilerini resmi bir firma gibi göstererek müşteriye sözleşme bile yolladıkları, tatil planlarının zehir olmaması için güvenilir firmaların tercih edilmesi gerektiğini de önemle vurguladı.