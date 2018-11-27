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Son dakika... 3 ABD askeri öldürüldü!

'nın Gazne şehrinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 Amerikan askeri öldü, 3 asker de yaralandı. Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:30
Son dakika... 3 ABD askeri öldürüldü!

Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.

SALDIRIYI TALİBAN ÜSTENDİ

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

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Son dakika... 3 ABD askeri öldürüldü!
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