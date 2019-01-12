Trump’a OHAL çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edebileceği söylemine destek geldi. ABD siyasetinin önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'a duvarın finanse edilmesi için OHAL çağrısı yaptı. Graham, Demokratların Meksika sınırına duvar örme konusunu de-facto olarak reddettiğini ve bunun Kongre'de mutabakat sağlama imkanını ortadan kaldırdığını belirtti.

'YASA DIŞI GEÇİŞ ULUSAL AFET'

Yeni Şafak'ın haberine göre; Trump, geçen hafta, OHAL ederek Kongre'nin iznine gerek duymadan Meksika sınırında "çok hızlı bir şekilde" duvar örülebileceğini belirtmişti. ABD Başkanı, önceki gün Teksas'taki Meksika sınırı bölgesini ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı değerlendirmede de söylemini yineledi. Trump, ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla geçişi "ulusal afet" olarak niteleyerek, Başkanlığın yetkisinde bulunan "ulusal afet ilanı"nı duvar için yapabileceğini vurguladı.

VİDEO KAYDIYLA VURDULAR

Meksika sınırına duvar konusunda ısrarcı olan Trump'ın, 2004 yılına ait bir videosu sosyal medyayı salladı. Videoda bir üniversitede konuşma yapan Trump'ın gençlere 'asla pes etmemeyi' öğütlediği görülüyor. Trump, duvar üzerinden metafor kullanarak "Önünüze beton bir duvar çıkarsa üstünden geçin, etrafında dolanın ama o duvarın öteki tarafına geçin" ifadelerini kullanıyor.