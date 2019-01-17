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Efsanevi boksörün 77. yaş gününe özel: Louisville Havalimanı

ABD'li efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist 'nin ismi 77. hediyesi olarak memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek. toplantısında tesisin adının "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 11:01
Efsanevi boksörün 77. yaş gününe özel: Louisville Muhammed Ali Havalimanı

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Amerikan basınına göre, Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirme kararı aldı.

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." ifadesini kullandı.

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

Söz konusu karar, Muhammed Ali'nin doğum gününden bir gün önce geldi. Efsanevi boksör yaşasaydı bugün 77 yaşına girecekti.

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Efsanevi boksörün 77. yaş gününe özel: Louisville Muhammed Ali Havalimanı
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