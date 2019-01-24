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’de katliam gibi : 5 ölü

'nin eyaletindeki bir bankaya soygun amaçlı giren silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 09:22
ABD’de katliam gibi banka soygunu: 5 ölü

Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde yaklaşık 4 saat süren rehine krizi yaşandı. Silahlı bir kişi içerideki çalışanları rehin aldıktan sonra 5 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı.

Yaklaşık 4 saat sonra banka çalışanlarının güvenli bir şekilde binadan tahliye edildiği, saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Zephen Xaper'ın polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Polis, ölenlerin banka çalışanı mı yoksa müşterileri mi olduğuna dair herhangi bir bilgi vermezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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ABD’de katliam gibi banka soygunu: 5 ölü
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