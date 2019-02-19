ABD Büyükelçiliği'nden Uygur Türkleri mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Çin, 2017 Nisan'ından bu yana, 800,000 ila 2 milyon Uygur'u ve diğer Müslüman azınlık gruplarına mensup kişileri "toplama kamplarında" göz altında tutuyor"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geçtiğimiz günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Uygur Türkleri'ne ilişkin açıklamasına destek vermişti.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine katılıyor." sözleri yer alırken, Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamasındaki "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir." ifadelerine yer verilmişti.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, Çin makamlarının Uygur Türkleri'ne yönelik sistematik asimilasyon politikasının insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu belirtmişti. Çin makamlarını, toplama kamplarını kapatmaya davet eden Bakanlık, "Türk kamuoyunun ağır insan hakları ihlalleri konusundaki tepkisinin Çin makamlarınca dikkate alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Uygur Türkleri'ne dönük keyfi tutuklamalar, bir milyondan fazla Uygur Türkü'nün toplama kamplarında ve hapishanelerde alıkonulması gibi eylemlerin hiçbir şekilde meşru bulunmayacağını söylüyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.