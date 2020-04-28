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dakika: 'de acı Kovid-19 tablosu

dakika haberine öre 'de Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı

AA Amerika
Giriş Tarihi: 28.4.2020 21:55 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 22:15 ABONE OL
Son dakika: ABD'de acı Kovid-19 tablosu

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 oldu.

ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 bin 533'e ulaştı.

ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.

- İLK VAKA 21 OCAK'TA, İLK ÖLÜM 1 MART'TA

ABD'de Kovid-19 vakasına ilk kez 21 Ocak'ta Washington eyaletinde, Çin'in Wuhan bölgesine seyahat eden 30'lu yaşlarda bir erkekte rastlandı.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm ise 1 Mart'ta yine aynı eyalette gerçekleşti. Ülkedeki vaka sayısı da katlanarak artmaya başladı.

ABD'de vaka sayısı 27 Mart'ta 100 bini, 11 Nisan'a gelindiğinde ise 5 kat artışla yarım milyonu geçti.

New York, vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York'u, New Jersey ve Massachusetts izliyor.

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Son dakika: ABD'de acı Kovid-19 tablosu
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