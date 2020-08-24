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Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı

ABD Başkanı 'ın şirketi ve oğlu hakkında Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 21:43 Son Güncelleme: 24.8.2020 21:48 ABONE OL
New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın aile şirketinin mali işleri konusunda yürütülen soruşturmanın ardından şirkete ve oğlu Eric Trump'a dava açtı.

Davanın Cumhuriyetçi Partinin Trump'ı yeniden başkan adayı gösterdiği gün açılması ise dikkati çekti.

Trump'ın şirketinin ''kredi güvencesi, ekonomik ve vergi avantajları'' için mal varlığını ''şişirdiği'' iddiası üzerine açılan davada, New York Başsavcısı James, mahkemeden Eric Trump'ı ifade vermeye çağırmasını istedi.

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New York Başsavcılığı, Trump'ın şirketi ve oğluna dava açtı
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