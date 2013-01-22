atv'nin izlenme rekorları kıran "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin kahramanlarına olan hayranlığını nakliyecilik yaptığı el arabasına fotoğraflarını asmasıyla gösteren 'Ankaralı Polat Alemdar', Sakarya Caddesi'nde ilgi odağı oluyor. Dizi kahramanları arasına kendi fotoğrafını da koyan Ankaralı Polat, en büyük hayalinin Polat Alemdar ile tanışmak olduğunu söyledi.



"VADİ, BENİM HAYATIM"

Sakarya Caddesi üzerinde el arabasıyla nakliyecilik yapan Polat Alemdar adlı bir kişi Kurtlar Vadisi Pusu dizisi kahramanlarının fotoğraflarını yıllardır arabası üzerinde taşıyor. Diziyi yayınlandığı ilk günden bu yana izlediğini ifade eden Alemdar, "Benim hayatım Kurtlar Vadisi. Burada herkes beni tanır. İnsanlar gelip benimle fotoğraf çektirir. Kurtlar Vadisi'ni çok seviyorum" dedi.

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