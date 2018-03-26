Başkentli genç sporcu kızın başarı öyküsü

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak bakım desteği alan 16 yaşındaki Rabia Nur Kaya
, tekvandoda elde ettiği başarılarla dünyanın da dikkatini çekmeyi başardı. Tekvando ile 2009 yılında tanışan Rabia, katıldığı şampiyonalarda siyah kuşak sahibi oldu. Antrenörü Yücel Kızılkaya'nın yeteneğini fark etmesi ve onu cesaretlendirmesiyle bu spora başlayan genç sporcu, 2018 yılında da Milli Takım'a seçildi. Rabia, başarı hikayesini şu sözlerle özetliyor: "Zaman zaman yenilgilerimde pes edip bırakmayı bile düşündüm ancak başarılı olacağıma dair inancım benim bu yolda ilerlememi sağladı. 'Yeter artık bırakıyorum, benden bu kadar' dediğiniz anda daha büyük bir gayretle çalışmaya devam etmelisiniz."