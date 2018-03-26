Tuzluçayır bana çok şey öğretti

Erzurum
'dan İzmir
'e 1959'da göç eden Akgül ailesi treni iki kere kaçırınca Ankara
'da kaldı. Sol sağ kavgalarının en fazla yaşandığı ve 'Küçük Moskova' olarak tabir edilen Tuzluçayır'da büyüyen Mesut Akgül
, Mamak'tan sadece üniversite okumak için ayrıldı. 2 dönemdir de Mamak Belediye Başkanlığı yapan Akgül, "Evlendikten sonra Batıkent'e taşınacaktım. Oraya bile gidemedim. Mamak dışında yaşama şansım yok" ifadelerini kullandı. 25 yıldır aynı telefonu kullandığını belirten Mesut Akgül Mamak'ta herkesin kendisine direk ulaşabildiğini dile getirdi. KOMİLİK BİZİ PİŞİRDİ Sizi biraz tanıyalım?
Ailem 1959'da Erzurum'dan gelmiş. İlk olarak İsmetpaşa'da bir ev kiralıyorlar. Arkasından Akdere'ye bir yerleşiyorlar. Arkasından oradan Tuzluçayır'a geliyorlar. Ben orada doğdum 1967 yılında. İlkokulu Piyale Paşa'da okudum. Ortaokulu Tuzluçayır'da okudum. Liseyi de Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. Oradan İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne gittim. Ailem Erzurum'dan göç ederken 2 abim varmış. İkisi de ben doğmadan önce rahmetli olmuş. Arkasından 4 kardeş kalmışız. Bir abim de 1993 yılında rahmetli oldu. Şuan 3 kardeşiz. Okulun dışında komilik, tüpçülük, çıraklık yaptık. İyi ki yapmışız... Bunlar bizi pişirdi. Tuzluçayır solun kalesi... Nasıldı orada gençlik günleri?
12 Eylül'de ben 13 yaşındaydım ve Tuzluçayır Ortaokulu'na gidiyordum. Bulunduğum yer tamamen farklı bir ideolojiye sahip. Tuzluçayır'ı sadece sol olarak düşünmemek lazım. Solun ötesinde her türlü fraksiyon mevcuttu o dönemde Tuzluçayır'da. Biz burada yaşadık. Solun içinde aktif olan birçok kişi arkadaşımızdı. Yine hala görüşüyoruz, konuşuyoruz. Tuzluçayır bize bir olaya bakarken tek pencereden bakmamayı öğretti. Tuzluçayır'ın lakabı Küçük Moskova'dır... Ankara'da simgedir. Şimdi o eski marjinalliği yok ama sembol olduğu için mahalle dışından oraya gelerek eylem yaparlar. Böyle bir özelliği var. 25 YILDIR AYNI TELEFON Mamak'ta ne işlerle uğraştınız?
Mamak'ta ticaretle uğraştım. Zaten lisedeyken de baba mesleği olan gıda ve ardiye işleri yaptık. 2000 yılına kadar gıda, 2000'den sonra da inşaat işine devam ettik. Nasıl bir gençlik geçirdin dersen hep mücadele oldu. Babam inşaat ustası benim. Ortaokul ve lisede boş kaldığımızda ona yardım ederdik. Siyaset nasıl oldu?
Üniversiteden sonra evlendim. İki çocuğum var. Aktif siyasete AK Parti'de başladım. AK Parti'nin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesiyim. Mamak'ta siyaset zor mu?
Mamak pek çok farklı kültürü birada bulunduruyor. Halkın ne isteğini ve neye nasıl tepki vereceğini bilmek zorundasınız. Bu yüzden sürekli sahada ve vatandaşla bir arada olurum. Vatandaşlar bana çok kolay ulaşabilir. Ben 25 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. İkinci bir telefonum da olmadı. Şuanda Mamak'ta birçok insanda telefonum mevcuttur. Birçok vatandaş direk arar ve görüşür. Açamadıysam çağrılara dönerim. Mamak'ta unutamadığınız anınız var mı?
Mamak'ta ilk asfalt atıldığında 1985'te çıplak ayakla üzerinde yürümüştüm. ALIŞMIŞIM BURANIN YAPISINA Hep Mamak'ta mı yaşadınız?
50 yaşındayım. 4 yıl üniversiteyi saymazsak ömrümün
46 yılı Mamak'ta geçti. Evlendikten sonra buradaki
evler küçük olduğu için hanımla 1997'de ev arıyorduk. Batıkent'te
o zamanlar geniş geniş evler yapılıyordu. Evler çok güzeldi. İki gün
orada ev baktım. Ürkütücü bir soğukluğu vardı. Mamak'tan başka
yerde yapamayacağımı anladım. İşim, arkadaşlarım herkes
burada. Alışmışım buranın yapısına. Batıkent'e dahi
taşınamadım. Mamak dışında yaşama şansımız
yok.