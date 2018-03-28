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Akkent 6 ’de dükkânlar satışa çıktı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Akkent 6 AVM’de dükkânlar satışa çıktı

Akkent Konutları'nın mimarı, Ünal Akpınar A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve 6. Etabı olan, Akkent 6 Ev-Ofis projesindeki dükkanlar satışa çıkıyor. Yatırım değeri her gün artan Batıkent'in Çakırlar bölgesinde bulunan proje; Çevre Yolu'na 5 dakika, havaalanına 15 dakika, İstanbul Yolu'na 8 dakika, merkeze 20 dakika, metro durağına ise 2 kilometre mesafe de yer alıyor.

BATIK ENT'İN YENİ MERKEZİ
?AVM mağazalarının satılabilir olmasıyla, yatırımcılara yeni bir soluk getiren Akkent 6 AVM Ev-Ofis, bölgesinin artan nüfus ve ticari potansiyeline, AVM'de bir araya getirdiği seçkin markalarla cevap veriyor. AVM'de Batıkentlilerin; cafe, market, restoran, eczane, beyaz eşya mağazası, eğlence alanları, giyim ve kozmetik mağazalarıyla aradığı her şeyi bulabilecekleri, güvenle alışveriş yapabilecekleri yaşam alanları oluşturuldu. Akkent 6 AVM Ev-Ofis, ticari kuruluşların merkez ofis, finans, satın alma, satış birimlerinin üretim sahasının dışında tutulma talebine cevap verebilecek, 1+1 evofis seçenekleri ve caddeye bakan cephelerde bulunan AVM mağazalarıyla, Batıkent'in yeni iş, yaşam ve eğlence merkezlerinden biri olacak.

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Akkent 6 AVM’de dükkânlar satışa çıktı
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