Tuna, taksicilerin taleplerini dinledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesine ait birimlerdeki çalışmalara ilişkin incelemelerine, hafta sonunda da devam etti. İlk olarak Fen İşlerinin Güvercinlik'te bulunan tesisini ziyaret eden Tuna, başkentin en ücra köşeleri de dâhil olmak üzere; köprüden, kaldırıma, bulvardan asfalta kadar hizmet götüren personelleriyle tek tek selamlaştı. Aydın Taksi Durağı'nın da misafiri olan Başkan Tuna, taksici esnafıyla sohbet eden Başkan Tuna, kendisine yöneltilen talepleri de tek tek dinledi. Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Tuna, vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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