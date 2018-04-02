Ukrayna Büyükelçiliği’nden film gösterimi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin öncülüğünde, ülkenin Donetsk şehrindeki havalimanı savaşını anlatan "Cyborgs: Kahramanlar Ölmez" filminin gösterimi yapıldı. Ankara'da bir sinema salonundaki gösterime, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Klimkin, "Film, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren kahramanları anlatıyor" dedi. Kırımoğlu ise Ukrayna'da savaşın 4'üncü yılına girdiğini anımsatarak, şu ana kadar 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

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