Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ukrayna Büyükelçiliği’nden film gösterimi

Büyükelçiliği’nden film gösterimi

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Ukrayna Büyükelçiliği’nden film gösterimi

'nın Büyükelçiliği'nin öncülüğünde, ülkenin Donetsk şehrindeki havalimanı savaşını anlatan "Cyborgs: Kahramanlar Ölmez" filminin gösterimi yapıldı. Ankara'da bir sinema salonundaki gösterime, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Klimkin, "Film, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren kahramanları anlatıyor" dedi. Kırımoğlu ise Ukrayna'da savaşın 4'üncü yılına girdiğini anımsatarak, şu ana kadar 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Büyükelçiliği’nden film gösterimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN