Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Emekli ormancının ‘fidan’ aşkı 56 yıldır devam ediyor

Emekli ormancının ‘fidan’ aşkı 56 yıldır devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığında 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan , emekliliğinden bir hafta sonra kurduğu fidanlıkta, mühendis kızıyla fidan yetiştiriyor

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Emekli ormancının ‘fidan’ aşkı 56 yıldır devam ediyor
Orman ve Su İşleri Bakanlığında 41 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan , emekliliğinden bir hafta sonra kurduğu fidanlığında, ziraat mühendisi kızıyla fidan yetiştiriyor. Doğayı çok sevdiğini ve ağaçlardan uzak kalamadığını dile getiren 76 yaşındaki Tek, yaptığı açıklamada, meslek hayatına 1962 yılında başladığını söyledi.

ODTÜ'YÜ AĞAÇLANDIRDI
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin () ormanlarının kurulması için çalışmalara başladığı o yıl kendisinin de bu projede görevlendirildiğini anlatan Tek, dönemin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Kurdaş'ın çalışmaları ara vermeden sürdürmeleri üzerine işçiler için soğuk su tankeri getirilmesini sağladığını dile getirdi. Ormanın kurulduğu alanı dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiğini belirten Tek, "İsmet Paşa'nın elini öpmek istedim, öptürmedi. Omzuma vurarak, 'Kemal Bey bu çocuklar münevver, burası orman olur' dedi" ifadelerini kullandı. Tek, ODTÜ'de 1967'de biten ağaçlandırmanın ardından Gölbaşı, Ahlatlıbel, Elmadağ ormanlarında da çalışma yaptıklarını kaydetti.

ALMANYA'DA EĞİTİM ALDI
'nın Hamburg kentinde kursa gittiğini, bütün ağaçların Latincesini ve Türkçesini ezberlediğini belirten Tek, Atatürk Orman Çiftliği'ne Finlandiya projesi kapsamında 2 yılda 10 bin fidan diktiklerini söyledi. Tek, 2003'te emekli olduğunu, evde durmaya ancak bir hafta dayanabildiğini belirterek, ziraat mühendisi kızıyla fidanlık açtığını söyledi. Hüseyin Tek orman ve ağaç sevgisini, "Bir ağacın dibinde yatsam, hiç kalkmasam dinleniyorum. Fidanlığa gelmezsem daha çok yoruluyorum. Ağaç sevgim hiçbir zaman bitmedi. Yolda zarar görmüş, sökülmüş bir ağaç görsem hemen alıp, ya orada tekrar gömerim ya da kurumaması için gerekeni yaparım" sözleriyle dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli ormancının ‘fidan’ aşkı 56 yıldır devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN