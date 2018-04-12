‘Kaparo dolandırıcılığı’na dikkat

Motorlu
Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED
) Genel Başkanı Aydın Erkoç, dolandırıcıların, internette değerinin altında satış ilanı verdikleri araçlar için kaparo istediklerini ancak alıcılar parayı gönderdikten sonra ortadan kaybolduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız, internetten yaptıkları alışverişte dikkatli olsunlar, sorgulamadan kimseye kaparo vermesinler" dedi. "GÜVENDİĞİNİZ YERE GİDİN"
İkinci el araç piyasasında internet üzerinden yapılan ticaretin her geçen gün arttığına işaret eden Erkoç, buna paralel olarak internet dolandırıcılığının da artarak devam ettiğini söyledi. Dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek satmaya çalıştıklarını vurgulayan Erkoç, "Dolandırıcılar, internette değerinin altında satış ilanı verdikleri araçlar için kaparo istiyorlar ancak alıcılar parayı gönderdikten sonra satıcı görünümlü dolandırıcıya ulaşamıyorlar. Vatandaşlarımız, internetten yaptıkları alışverişte dikkatli olsunlar, sorgulamadan kimseye kaparo vermesinler, satın almak istedikleri araçları mutlaka görsünler" diye konuştu. Erkoç, kilometresiyle oynanmış ve ciddi sorunları olan araçların da değerinin çok üstünde satılarak mağduriyet yaşattığına dikkati çekti. Erkoç, bu mağduriyetlerin önüne geçmek için araç almak isteyenlerin çok dikkatli olmalarını ve güvenilir yerlerden bu alışverişi yapmalarını tavsiye etti.