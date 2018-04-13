Otonomi’ye 200 yeni işyeri geliyor

ANKARA
'DA 375 dönümlük alanda faaliyete geçen Otonomi, kısa zamanda Türkiye'de otomotiv sektörünün önemli bir merkezi haline gelerek 2. el otonun ilk adresi olmayı başardı. Şimdi 2. etap projesi ile fiziki büyümesini de sürdürüyor. 551 showroom ve sıfır araçlar için 10 plazayı bünyesinde barındıran merkez, yeni alınan yanı başındaki arsada planlanan 2. etap projesi ile 200 işyerine daha ev sahipliği yapacak. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, yeni yapılacak 2. etap projesi ile sektöre 200 işyeri daha kazandıracaklarını ve başta Ankara olmak üzere ekonomiye, istihdama katkılarının da artacağını söyledi. Otonomi'nin Türkiye'de örnek gösterilen, örnek alınan rol model bir proje olduğunun altını çizen Erkoç, ülkenin dört bir yanında yeni Otonomi'lerin de görülmeye başlanacağını belirtti.