Şeyh Galip’in gazelleri mest etti

MAMAK Belediyesi'nin düzenlediği kültür sohbetlerinin Nisan Ayı ilk konuğu Can Veren Pervaneler kitaplarının Yazarı Hayati İnanç oldu. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Mamaklılarla buluşan Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, Şeyh Galip'in gazelleri ve günümüzde kazandığı anlamları yorumladı. Divan edebiyatının birçok ustasından şiirlerin okunup tercümesinin yapıldığı, Türk Tasavvuf Edebiyatı'nda örnekler ile ilmi bilgilerin paylaşıldığı, Ankara'nın geçmişten bugüne yaşadığı değişimin anlatıldığı kültür sohbetleri diğer konukları ise, 18 Nisan Çarşamba günü tasavvufi eserleri günümüz insanı ile buluşturan Dr. Mustafa Tatçı, 25 Şubat Çarşamba günü Ankara'nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.

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