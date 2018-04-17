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Üniversiteliler 2 bin adet çam ını toprakla buluşturdu

Kahramankazan Belediyesi ve işbirliği ile gerçekleştirilen “ Oluşturma Etkinliği” kapsamında üniversiteli gençler, 2 bin adet çam ı dikti.

DHA Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:45
Üniversiteliler 2 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu

ve işbirliği ile Kahramankazan'da oluşturuldu. Kumlu Dere mevkiinde oluşturulan Kahramankazan Hatıra Ormanı sahasına 2 bin adet çam ı dikildi. Öğrenciler ve belediye ekipleri daha sonra diktikleri çam fidanlarını can suyu verdi.

'DAHA BİR KAHRAMANKAZAN'

Kahramankazan Belediye Başkanı , daha yeşil bir Kahramankazan için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, doğa ve ağaç dostu uygulamalara imza attıklarını söyledi. Ertürk, "Üniversiteli kardeşlerimiz tahsis edilen alana fidanlarını dikti. Belediye ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldu. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

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Üniversiteliler 2 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu
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