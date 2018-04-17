Üniversiteliler 2 bin adet çam fidanını toprakla buluşturdu

Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile Kahramankazan'da hatıra ormanı oluşturuldu. Kumlu Dere mevkiinde oluşturulan Kahramankazan Hatıra Ormanı sahasına 2 bin adet çam fidanı dikildi. Öğrenciler ve belediye ekipleri daha sonra diktikleri çam fidanlarını can suyu verdi.

'DAHA YEŞİL BİR KAHRAMANKAZAN'

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, daha yeşil bir Kahramankazan için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, doğa ve ağaç dostu uygulamalara imza attıklarını söyledi. Ertürk, "Üniversiteli kardeşlerimiz tahsis edilen alana fidanlarını dikti. Belediye ekiplerimiz kendilerine yardımcı oldu. Böyle bir projeyi gerçekleştirmekten dolayı oldukça mutluyuz" dedi.