Sincan’dan Kızılay’a aktarmasız ulaşım

A
nkara Büyükşehir Belediye BaşkanI Mustafa Tuna, merkezde bazı okulların otopark olarak kullanılmasını düşündüklerini belirterek, "Belediyemize ait birçok otoparkın kiraya verilmesi ve kira sözleşmelerinin uygun olmaması nedeniyle iptal kararları almıştık. Ancak bunlar mahkemeye gittiler ve şu anda yargı süreci devam ediyor. İnşallah mahkemeler belediyemizin lehinde karar verirse bu otoparklar da belediye işletmesinde devam etmiş olacak. Bu arada merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yeraltı otopark yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle metro
istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. AKTARMA BİTECEK
Başkan Tuna, "İlave metro hatlarıyla ilgili taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza
ve Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Pozitif yaklaştılar. Havaalanı metro hattı bağlantısı bunlardan biri. Bunun dışında Raylı sistemlerin şehirde muhtelif yerlerde yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Sincan'dan Kızılay
'a metro aktarmasız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.