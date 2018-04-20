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Sincan’dan ’a aktarmasız ulaşım

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Sincan’dan Kızılay’a aktarmasız ulaşım
Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanI Mustafa Tuna, merkezde bazı okulların otopark olarak kullanılmasını düşündüklerini belirterek, "Belediyemize ait birçok otoparkın kiraya verilmesi ve kira sözleşmelerinin uygun olmaması nedeniyle iptal kararları almıştık. Ancak bunlar mahkemeye gittiler ve şu anda yargı süreci devam ediyor. İnşallah mahkemeler belediyemizin lehinde karar verirse bu otoparklar da belediye işletmesinde devam etmiş olacak. Bu arada merkezdeki bazı uygun okullara katlı ya da yeraltı otopark yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Özellikle istasyonlarına yakın olan okullarda bunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

AKTARMA BİTECEK
Başkan Tuna, "İlave metro hatlarıyla ilgili taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza, ve Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Pozitif yaklaştılar. Havaalanı metro hattı bağlantısı bunlardan biri. Bunun dışında Raylı sistemlerin şehirde muhtelif yerlerde yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Sincan'dan 'a metro aktarmasız olacak. Çalışmalarımız devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
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Sincan’dan Kızılay’a aktarmasız ulaşım
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