Dikmen Vadisi’nde Sakura şenliği

Başkentin orta yerinde yüzlerce çeşit çiçek ve bitki örtüsüyle dört mevsim masalsı bir görünüme bürünen Dikmen Vadisi
, baharın gelişini Japon kiraz ağaçlarının (Sakura
) açan çiçekleriyle selamlıyor. Japon kültüründe yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla muhteşem bir güzelliğe bürünen Dikmen Vadisi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısa süren bu güzelliğe tanıklık etmek isteyen başkentlilerin adeta akınına uğruyor. Baharın coşkusunu başkentin dört bir tarafındaki parklarda ve rekreasyon alanlarında eşsiz güzellikler içinde karşılayan başkentliler; Dikmen Vadisi'nde de pembe ve beyaz çiçek açan Sakura ağaçlarının büyülü atmosferinin altında yürüyüş yapmanın, fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyorlar.