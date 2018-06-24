Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan
'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç Taşan
için sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makam aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına annesi Aylin Taşan ile birlikte binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti. BABASININ FOTOĞRAFINI ÖPTÜ
Babasının mezardaki fotoğrafını öperek yakınları ile birlikte dua eden Meriç Taşan, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Mezar ziyaretinde aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, şehit Taşan'ın emanetine sahip çıkacaklarını belirterek bu mutlu gününde Meriç'in yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Meriç Taşan daha sonra sünnet aracı olarak tahsis edilen Bakan Canikli'nin makam aracı ile polis eskortu eşliğinde düğün için Keçiören ilçesindeki salona geçti. YALNIZ BIRAKMADILAR
Düğüne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı taraftar ve motosiklet grupları ile bir grup üniversite öğrencisi de Taşan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Meriç Taşan eline kına yakıldıktan sonra yakınları ile oyun oynadı. PASTALAR MUSTAFA AMCA'DAN
İSME özel yazılan doğum günü pastası ve hediyelerle çat kapı ev ziyareti yaparak çocukların sevincine ortak olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, onları en mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Başkan Ak'ı gören çocukların sevinci ikiye katlanırken aileler de bu özel günlerini sürpriz ziyaretle renklendiren Başkan Ak'a teşekkürlerini iletiyorlar. Ak'ın çat kapı ev ziyaretiyle doğum gününü kutladığı 2011 yılında Nusaybin'de şehit olan Oktay Aydoğan'ın oğlu Batuhan duygularını "12. yaş günümü Başkanımızla birlikte kutladım, çok mutlu oldum. Benim için güzel bir anı oldu" sözleriyle dile getirdi. Çocuklarla keyifli sohbetler eden Ak, "Onlar sevildikçe, desteklendikçe çok daha başarılı olacaklar, bizler de geleceğimizi emin ellere emanet edeceğiz" dedi. MAMAK'TA SON SERGİ KUTLUDÜĞÜN'DE
MAMAK Belediyesi Aile Merkezleri, 2017-2018 sezonunu Kutludüğün Aile Merkezi'nde gerçekleşen sergi ile kapattı. Mamak Belediyesi'nin 14 ayrı mahallede açtığı aile merkezlerinde üretilen el emeği, göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin sonuncusu Kutludüğün Aile Merkezi'nde görücüye çıktı. Yıl boyunca 148 kursiyer kadın tarafından üretilen dikiş, mefruşat, iğne oyası, takı tasarımı ve aliminyum rölyef branşında birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı serginin açılışına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve eşi Zeliha Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Fevzi Aydın, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda davetli katıldı. KIZILCAHAMAM'A YENİ HASTANE
ANKARA'NIN Kızılcahamam ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin tanıtımı yapıldı. Programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kaymakam Mehmet Yıldız, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Hastane Başhekimi Meftun Karakaş ve davetliler katıldı. 2014'te başkanlığı kazandığınında, ilk masaya yatırdığı konunun hastane binasının durumu olduğunu belirten Güney, "Hastanemizin başından sonuna kadar yapımında ve taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize yakışır bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. Programdan sonra misafirler hastaneyi gezerek Başhekim Karataş'tan bilgi aldı. EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ
DÜĞÜNE katılan protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taşan'a bisiklet, akülü araba ve tablet gibi çeşitli hediyeler verdi. Şehit aileleri ve gazilerle her ortamda beraber olduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Şehitlerimizin emaneti olan aileleriyle beraber olmak bizim en önemli görevimiz. Bugün de Dağlıca'da şehit düşen Okan Taşan kardeşimizin emaneti Meriç'in sünnetine katıldık. Şehitlerimizin emanetlerini asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.