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Türkçe’yi öğrenmek istiyorum

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Türkçe’yi öğrenmek istiyorum
BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya yabancı konuk ziyaretleri sürüyor. Dünyanın dört bir tarafından gelen konuklarını makamında ağırlayan Tuna, , Nijer ve Sudan Büyükelçileri ile görüştü. Tuna, Azerbaycan Sumgayit Valisi Zakir Ferecov, Belediye Başkani Sultan Asadov ile Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ardından Nijer Büyükelçisi Salou Adama Giziba ile Dr. Yousif A.T. Elkordofani'yi ayrı ayrı kabul etti. Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Yousif A.T. Elkordofani oldu. Göreve 6 ay önce başlamasına rağmen az da olsa Türkçe konuşan Sudan Büyükelçisi, Türkçe'yi en kısa zamanda öğrenmek istediğini ifade etti.
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Türkçe’yi öğrenmek istiyorum
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