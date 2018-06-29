Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 gün önce kaybolan Eylül hala bulunamadı. Eylül'ün kaybolmasının ardından köye sevk edilen
özel ekip- ler, küçük kızın son görüldüğü yerden yola çıkarak komşuları Uğur K.'nin otomobilinde inceleme yaptı. Otomobilde bulunan bir saç teli ile aracın yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi'nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.'nin aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül'e ait olduğu belirlendi. Kriminal laboratuvar sonuçlarıyla Uğur K., tutuklu bulunduğu cezaevinde tekrar sorguya alındı. SU KUYULARINA BAKIN
Uğur K.'nin annesi H.K.'nin de gözaltındaki sorgusunun devam ettiği belirtildi. Gün içerisinde AFAD
, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi. Eylül'ün amcasının eşi H.Y.'nin de gözaltında olduğu öğrenildi. Öte yandan köyde yapılan anonslarda vatandaşların evlerinin bahçesindeki su kuyularına bakması istenildi. 8 gündür kızı Eylül'den haber alamayan kederli anne Şerife Yağlıkara
SABAH Ankara
'ya yaptığı açıklamada şüpheli Uğur K.'nin kendisine kızın hemen bulunabileceğini söylediğini iddia etti. Anne Yağlıkara, "Biz yana döne Eylül'ü aradığımızda Uğur, bana lakabımla seslenerek, 'Şoruk çocuk bulunur nereye gidecek ki? Geçen ben de oğlumu 3 saat aradım, buldum. Çocuktur
bulunur' dedi. Kapı komşum, evimin bahçesine sürekli girip çıkan adam… Evladım ona 'amca' diyor. Başta şüphelenmedik. Çocuğum köyde tanıdık… Kim yanına çağırsa kötülük geleceğini bilmediği için giderdi. Evlat gibisi yok... Yavrum bulunsun kurban keseceğim. Ona sorular sorup boğmayacağım… Tek yapacağım şey sarılıp öpmek..." diye konuştu. ARAMA DEVAM EDİYOR
ANKARA Valisi Ercan Topaca
da minik Eylül'ün aranmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ercan Topaca, "Adli bir soruşturma. Soruşturma devam ediyor. Onunla ilgili çok fazla detay vermemiz doğru olmaz. Ancak kaybolan yavrumuz Eylül ile ilgili bir araçta bulunan kan örnekleriyle çocuğumuzun kan örnekleri DNA testinde eşleşti. Ama çocuğumuzla ilgili kesin bir sonuca henüz ulaşmış değiliz. Arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi. Topaca, olay aydınlatıldığında veya itiraf geldiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.