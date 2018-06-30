Stadyum aranıyor

Ankara
19 Mayıs Stadı'nın yıkım aşamasında olması, Eryaman Stadı'nın ise henüz tamamlanmaması başkentte stadyum krizi yaşanmasına neden oldu. Spor Toto
1. Lig'deki Gençlerbirliği, Osmanlıspor'un da maçlarını yaptığı Yenikent'teki Osmanlı Stadı'yla ilgili müracaatta bulundu. Süper Lig'deki Ankaragücü ise önümüzdeki sezon maçlarını yapacağı stat arayışlarını sürdürüyor. LİSANSLAMA ASKIDA
Gençlerbirliği'nin bu sezon oynayacağı sahanın belli olmadığını söyleyen Gençlerbirliği Başkanvekili Arif Ölmez, "Sahanın belli olmaması bizden kaynaklanan bir durum değil. 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle bizim Gençlik Spor Müdürlüğü ile olan sözleşmemiz sona erdi. Dolayısıyla biz oradaki demirbaşlarımızı zaten çektik. Önümüzdeki sezon bize gösterilen adres Eryaman'daki yeni yapılacak olan stadyum. Stadyumun durumunu yakından takip ediyoruz. Şu an itibariyle görüntü yeni sezona yetişmeyeceği doğrultusunda. Lisans alabilmek ve müsabakalara katılabilmek için lisans almak gerekiyor. Lisans almanın koşullarından bir tanesi de oynayacağınız sahanızın belli olması. Bize bir cevap verilmedi. Spor Müdürlüğü de Büyükşehir Belediyesi de herhangi bir cevap vermedi. Dolayısıyla bizim şu anda önümüzdeki yıl Futbol Federasyonu'ndan almamız gereken lisanslama askıda" diye konuştu. "ZOR OLACAK"
"Yenikent'teki stadı Eryaman Stadı bitene kadar kullanma ihtimalimiz var" diyen Ölmez "Onunla ilgilide müracaatlarımız oldu. Biz şu anda yeni stadyumla alakalı bize bir tarih veremedikleri için nasıl bir yol izleyeceğimizi henüz belirlemedik. Ancak birinci önceliğimiz, Osmanlıspor'dan Yenikent'teki stadyumu istemek… Eğer bu gerçekleşmezse diğer seçeneklere bakacağız. Yeni stadyum bitene kadar bu Eskişehir
ya da Konya olabilir. Ankara'da oynamak adına net cevap vermek zor... Bu bizim için kesinlikle zor olacak" dedi. "Sadece biz değil aynı zorluğu Ankaragücü de yaşayacak" diyen Ölmez, "Aynı koşullarda onlarında nerede oynayacağı belli değil. Bizim beklentimiz şu yöndeydi; yeni stadyumun anahtarı teslim edilene kadar, 19 Mayıs Stadyumu'nun faaliyetlerine devam etmesiydi" ifadelerini kullandı.