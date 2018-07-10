ARALARINDA Ankara
'nın da 7 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü polis 9 şüpheli gözaltına alındı. Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, İstanbul, Bursa
, Ankara, Gaziantep, Denizli ve Kastamonu
'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. EVRAK ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, polis memurları F.T, R.T. ve V.A. ile çeşitli kamu kurumlarında görevli A.D, A.A, N.T, İ.Ç,
B.K. ve H.G. yakalandı. Emniyete getirilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ve doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.