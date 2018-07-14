Haftanın 4 günü Ankara-Tatvan

Muş
'ta PKK
terör örgütüne yönelik yapılan başarılı operasyonların ardından tren seferlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Hem ekonomik hem de güvenli olduğu için tercih edilen Van Gölü
Ekspresi; sporcu, öğrenci, yaşlı ve hasta gibi her kesimin tercihi haline geldi. Trenle yapılan yolculukta eşsiz doğa manzarası seyreden yolcular, trenle yolculuğun hem ekonomik hem de güvenli olduğunu ifade ettiler. Tren ile Ankara
'ya seyahat eden sporcu idarecisi Faysal Çavuş, trenin çok ekonomik ve güvenli olduğunu söyledi. Treni harcırahtan dolayı tercih ettiklerini söyleyen Çavuş, "Spor kafilesi başında idareci olarak Ankara'ya 19 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası'na 6 sporcuyla gidiyoruz. Treni tercih etmemizin sebebi uçaktan ve otobüsten daha güvenilir ve ekonomik olması. Belirtilen harcırah 110 lira. Otobüs bunun çok üzerinde, uçak çok daha üzerinde. Tren ise bu harcırahı karşılamada bizce daha ekonomik olduğu için tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı. "HEM GÜVENLI HEM EKONOMIK"
Daha önceleri güvenlik nedeniyle trene binmenin çok zor olduğunu ifade eden Veysi Gök de, "Kocaeli
'ne hastaneye gidiyorum, çocuğum rahatsız. Eskiden trene binmek çok zordu. Sebebi ise güvenlik açısından sıkıntılı durum vardı. Şu anda tren çok güvenli. Böyle bir hizmet verilmesi son derece sevindiricidir. Dün otobüs bileti sordum, 150 lira fiyat söylediler. Yine de bilet bulamadım. Çocuğum hasta olduğu için mecbur ona iki koltuk kesecektik, tren koltukları gibi geniş olmadığı için. Trene ilk defa biniyorum, böyle güzel olacağına inanmıyordum" dedi.