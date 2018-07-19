3 yeni kavşakta çalışmalar sürüyor

ANKARA
'NIN ana arterlerindeki önemli noktalardan Dikmen Kepekli, Akköprü ve Samsun
Yolu Türk Telekom
önü kavşaklarında yol yapım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Üç noktada inşaat ve yol yapım çalışmaları hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Samsun Yolu Türk Telekom Binası önündeki "U" dönüşü çalışmasıyla, bölgede yaşanan trafik kazalarının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje ile Turgut Özal
Bulvarı üzerindeki bu noktada alt geçit döner kavşak yapımı gerçekleştirilecek. Yeni proje aynı zamanda Aydınlıkevler ile Örnek Mahallesi'ni de birbirine bağlayacak. Konya
Yolu'ndaki trafiği büyük oranda rahatlatacak çalışmalardan birisi olan Kepekli kavşağındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra trafik lambalarının da kalkmasıyla şehir merkezinden giriş ve çıkış istikametinde araçlarıyla seyreden sürücüler yoğunluk yaşamadan ilerleyebilecek. KESİNTİSİZ TRAFİK Konya Yolu
'ndaki ikinci proje olan Akköprü kavşağındaki çalışmanın tamamlanmasıyla ise Keçiören'den İstanbul Yolu ve AŞTİ'den Keçiören istikametine seyreden sürücülerin trafik yoğunluğu büyük oranda azalacak. Türk Telekom önündeki kavşak çalışması kapsamında, Esenboğa Havaalanı yönüne giden araçların daha güvenli ve konforlu dönüşü için yapılan döner kavşaklı 580 metre uzunluğundaki alt geçit, 3 gidiş-3 geliş olacak. Kavşak çalışması tamamlandığında havaalanına gitmek isteyen sürücüler, bu döner kavşağı kullanacak. Ankara trafiğine nefes aldıracak üç büyük kavşak düzenlemesi ile Konya- Samsun karayolu böylece kesintisiz trafik akışına kavuşacak. Söz konusu üç projenin de okulların açılmasına kadar tamamlanması planlanıyor.