Genç Büşra’ya kalp aranıyor

Büşra Elibol
Türkiye'de yaşayan sayılı hastalardan birisi… 'Her ameliyatı bir mucizeydi. Ameliyatları atlatarak bugünlere geldik ve hala umudumuz var. Biz kızımızın sağlığına kavuşacağı günü bekliyoruz' diyen anne Meliha Elibol
(42), "Kızım bu hastalık sürecinde çok ağrı çekti. Geceleri acile gitti ama davasından asla vazgeçmedi. Rahatsızlığı ilerlemeseydi kızım da milletvekili adayı olurdu. Reisin ilkeleriyle hayatını devam ettiriyor. Kütahya
'da kapı kapı gezerek gençleri bilinçlendiriyordu. Kızım Kütahya'da partideki görevini hastalığında dolayı ağlayarak bıraktı" diye konuştu. Kalp kapaklarında kaçak olan 22 yaşındaki Büşra ise 16 Temmuz'da son anjiyosunu oldu. Kütahya'da Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan Büşra Elibol kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sayısız anjiyo ve ameliyat geçirdi ama Büşra umudunu yitirmedi. SİYASETE GİRMEK İSTİYOR
Doktorların "Okulu dondurabilirisin" demesi üzerine büyük üzüntü yaşayan Büşra okulunu bırakmak istemiyor. Okulunu bitirip bilinçli nesiller yetiştirmek isteyen Büşra, hastalığı ağır olmasaydı milletvekili adayı olacaktı. Anne Elibol
, "Ben çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Onun gibi gençlerin bu ülkeye çok faydası olacağına inanıyorum. Yurt dışından tedavi olacaksa da Başkanımızdan yardım istiyorum" diye konuştu. Hastalığı nedeniyle okulda AK Parti Hanımlar Komisyon Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Büşra'nın siyasete atılmak istediği öğrenildi. NAKİL GEREKİYOR
"Büşra'nın sağlıklı olmasını istiyoruz… Kızımızı iyileştirecek bir doktor yok mu, bu hastalığın hiç mi çaresi yok?" diyen anne Elibol, "15 tatili geldiğinde doktora gittik. Muayenede aortta sıkıntı varmış ve kaçak başlamış. Aortta kaçak olmasının sebebi akciğer mi diye test yaptılar. Aorta yapılacak bir müdahale yaşayan hastanın hayatını sonlandırmak dediler ve nakil olması gerektiğini söylediler. Bir anne olarak çocuğumun ölmesini istemiyorum. Doktorlarımız aorta müdahale edemeyiz dediler ama diğer cerrah arkadaşlar yapabiliriz demişler" dedi. "DOKTORLAR BİZE NET BİR ŞEY SÖYLEMİYORLAR"
ANNE Meliha Elibol kızının doktorların kendilerine hastalıkla ilgili net birşey söylemediğini belirterek, "Aortu rahatlatacak bir kapak yapılacakmış. Hayati tehlikesi çok yüksek… Ayrıca bu işlem çocuğu rahatlatmak için yapılacak bir işlem… Hastalığı tamamen iyileştiren kesin tedavi değil. Bize net bir şey söylemiyorlar" diye konuştu.