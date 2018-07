Mikrofon açık, sahne Ankaralılar’ın

BUGÜN NELER OLDU

Her şeyden önce birinci amacımız eğlenmek ve eğlendirmek diyor Stand Up Ankara 'nın kurucusu Emek Deniz Demirci ... Stand Up Ankara 2015 yılında Tunalı Hilmi'de amatör ruhla kurulmuş bir komedi topluluğu.Ankara'da profesyonel olsun olmasın isteyen herkesin stand up sanatını yapabileceği, eğlenebileceği ve eğlendirebileceği nadir topluluklardan olan Stand Up Ankara'nın açık mikrofon adında da bir uygulaması var. Dileyen herkes sahneye çıkıp eğlenebiliyor, gülebiliyor, güldürebiliyor.Ankaralılara 'Stand Up'ı sevdirmek için çabalayan Stand Up Ankara ekibiyle samimi ve bir o kadar da keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.Stand Up Ankara 2015 yılında Emek Deniz Demirci tarafından kurulmuş, amatör komedyen ve komedyen adaylarından oluşan bir stand up komedi topluluğudur.Aslında stand up çocukluktan beri ilgi duyduğumuz bir sahne sanatı olarak değerlendirilebilir. Gülmeye ve gülmenin pozitif gücüne inanan insanlarınız. Ekipte bulunan tüm arkadaşlarımız bulunduğu arkadaş gruplarının en komik ve eğlenceli insanları. Stand Up'a başlamak istedik ama başlayamadık çünkü Ankara'da sahne fırsatı sunan bir platform veya topluluk bulamadık. Bu sebeple bu işin öncüsü biz olalım diyerek sıfırdan bu işe giriştik.Her şeyden önce, hepimizin birinci amacı eğlenmek ve eğlendirmek. Bizler türk insanının çok zeki ve komik olduğuna inanıyoruz. Bu kadar büyük ve genç ülkeden bu kadar az stand up sanatçısının çıkması maalesef büyük bir şanssızlık.Biz de herkesin özgürce kendini sahnede deneyebileceği, komedyen yetiştiren bir topluluk olma gayesiyle Stand up Ankara'yı kurduk.Bu zamana kadar yaklaşık yaklaşık 15 farklı sahnede yaklaşık 60 gösteri düzenledik. İlk başladığımız zamanlarda yeterince iyi değildik fakat işin üzerine giderek daha da iyi duruma geldik.Seyircilerimizden aldığımız geri dönüş her zaman poztif ve olumlu oldu. Gösteri kalitesi arttıkça kitlemiz daha da genişledi.Kitle genişleyince beklenti yükseldi.Şu an için artışta olan bir memnuniyet ve kalite çizgisinde ilerliyoruz.İleride kendimizi yine Ankara'da görüyoruz.İlk günkü samimiyet ve içtenlikle stand up show düzenleyen bir ekip olarak görüyoruz. Belki farklı farklı mekanlarda değilde, kendi sahnemizde bir gün. Stand Up Ankara'nın komedyen yetiştiren bir platform olduğuna yürekten inanıyoruz.Biz yine aynı yapıda kalacağız fakat aramızdan yetenekli arkadaşlarımız Emrecan Odabaş, İsmail Erdoğan, Gökhan Öz gibi arkadaşlarımızın mizah konusunda çok iyi yerlere gittiğini net bir şekilde görebiliyoruz.Gösterilerimize gelen seyircilerimiz amatör olduğumuz gerçeğini kabullenerek geldikleri için salonda genelde çok yüksek beklenti olmuyor. Sahne yapılan hatalar veya güldürmeyen hikayeler bile seyirci tarafından olumlu karşılanıyor.Ve gösteri sonrasında hep şunu duyuyoruz."Bu kadarını beklemiyorduk", 'Bu zamana kadar niye gelmedik?', "İyi ki varsınız".Seyircilerimizden aldığımız geri dönüşün motivasyonumuzda büyük bir etkisi olduğu kesin.Şu an için aktif halde sahne ve sahne arkası olmak üzere 18 kişilik bir ekibiz.Ankara alternatif etkinlikler bakımından biraz kısır. Biz insanlara daha entellektüel düzeyde bir etkinlik sunuyoruz.Alışılmışın dışında bir çizgimiz var. Hep birlikte eğlenmenin ve gülmenin keyfi gerçekten bambaşka bir hissiyat. Bu sebeple mutlaka zaman ayırılması gereken etkinlikler düzenlediğimize inanıyoruz.Sahneye çıkıp bir şeyler anlatma girişiminde bulunmak bile büyük bir medeni cesaret örneği. Sahneye çıkıp anlattıklarınızla insanları güldürmek çok zor ve büyük bir iş. Her hikayenin arkasında saatlerce emek ve çaba var. Bu işe başlamak isteyen arkadaşlara tavsiyemiz bize ulaşmaları. 4 sene boyunca edindiğimiz bütün tecrübeleri birbirimize aktarıyoruz ve öğrenme sürecini kısaltıyoruz. Bunun dışında gelişim sürecinde yerli ve yabancı komedyenleri izleyerek beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Ve en önemlisi sürekli olarak yazmalarını tavsiye ediyoruz.İnsanlar bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Facebook / Twitter / Instagram standupankara.