Kent Tiyatrosu’ndan yeni oyunla sahnede

Mamak
Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezona yeni bir oyun ile merhaba diyecek. İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan "Dikkat Trafik" adlı oyun okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu
Yönetmeni Kenan Olpak'ın yazıp yönettiği iki perdelik komedi türündeki oyunda gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandırdı.