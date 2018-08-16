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Kent Tiyatrosu’ndan yeni oyunla sahnede

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Kent Tiyatrosu’ndan yeni oyunla sahnede
Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezona yeni bir oyun ile merhaba diyecek. İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan "Dikkat Trafik" adlı oyun okulların açılması ile birlikte tiyatro severlerle buluşacak. Yönetmeni Kenan Olpak'ın yazıp yönettiği iki perdelik komedi türündeki oyunda gençlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandırdı.
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Kent Tiyatrosu’ndan yeni oyunla sahnede
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