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’de sürpriz evlenme teklifi

Otobüs şoförü , kız arkadaşı ’ya ’de evlenme teklifi etti

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018
Aşti’de sürpriz evlenme teklifi

BIR otobüs firmasında şoförlük yapan (28), 1 aydır beraber olduğu 'ya (29), Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde () sürpriz evlilik teklifi yaptı. Sevgilisine unutulmaz bir evlilik teklifi hazırlamak için planını hazırladığını söyleyen Gül, "Ümidinizi kaybetmeyin, doğru insan er ya da geç karşınıza çıkıyor" dedi. Teklifin kabul edilmesinin ardından çevredeki vatandaşlar genç çifti alkışlayarak destek verdi. Gül, yanında getirdiği yüzüğü Doğru'nun parmağına taktı. Konfetileri ve pankartı gören genç kız şaşkınlığından 'evet' demeyi unuttu.

DOĞRU: HABERİM YOKTU
Bir restaurantta şef olarak çalıştığını söyleyen Doğru "Asla beklemiyordum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Haberim yoktu. 'a yola gidecekti. Onu yolcu etmek için geldim. Dilim damağım kurudu. Ne diyeceğimi bilemiyorum" diye konuştu. Rıdvan hayatıma girmeden önce ümitsizliğe kapılmıştım diyen Doğru "Ablamın yakın arkadaşının eşi Rıdvan'ın yakın arkadaşı. Bu şekilde tanıştık. Doğru insanı bulur muyum diye. Ama bir anda oldu ne olduğunu anlayamadım. Onu çok seviyorum" dedi. Rıdvan Gül ise, "Onu tanıdığıma çok mutluyum. Böyle bir şeyi yapmayı düşünüyordum. İstanbul'a gidiyorum yola. Heyecandan titriyorum. Mutluyum. Biz tanışmadan önce ümitlerimizi kaybetmiştik. Ailelerimiz tanıştı. Kabul eder mi etmez mi diye asla tereddüt yaşamadım. Herhangi bir kötü düşüncem olmadı aklımda" ifadelerini kullandı.

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Aşti’de sürpriz evlenme teklifi
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