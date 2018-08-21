'Merhaba' süper lig

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'in ilk maçında Galatasaray'a yenilerek lige kötü bir başlangıç yapan Ankaragücü bu sezon oynadığı ilk deplasman maçında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Ankaragücü bu galibiyet ile 6 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de puanla tanışmış oldu. Alanya'da yoğun nem altında oynanan maça etkili başlayan taraf konuk ekip Ankaragücü oldu. 2. dakikada Erdem Özgenç'in Aytemiz Alanyaspor ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz topu uzaklaştırdı. 21. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ceza sahasından çektiği şutta kaleci Hopf, gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. 8 SARI 2 KIRMIZI

İkinci yarıya etkili başlayan taraf bu sefer ev sahibi Aytemiz Alanyaspor oldu. 50. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan geliştirdiği atakta Villafanez topu ortaladı. Topla buluşan Baiano'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 52. dakikada Isaac Sackey'nin El Kabir'e yaptığı sert müdahale sonucu VAR hakemleri maçın hakemi Ali Şansalan'ı uyardı ve Isaac Sackey doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 65. dakika Youness Mokhtar'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 70. dakikada sarı kartı bulunan Thievy Bifouma ikinci sarı kartı gördü ve Ankaragücü'nü 10 kişi bıraktı. 89. dakikada rakip yarı sahada topla buluşup ceza sahasına ilerleyen Thiago Pinto, topu kaleci Haydar Yılmaz'ın solundan ağlara göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Yeni transfer Pinto Ankaragücü formasıyla ilk golüne de imza atmış oldu. Karşılaşma, konuk ekip Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sert geçen mücadelede karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oyunculara 8 sarı, 2 de kırmızı kart çıkardı.

'BAYRAM HEDİYESİ VERDİLER'

Ankaragücü teknik direktörü İsmail Kartal rakiplerini çok iyi analiz ederek Alanya deplasmanına geldiklerini söyledi. Yeni transferleri lisansları yetiştirilemediği için maç kadrosuna alınmadığını açıklayan Kartal, taktik disipline bağlı iyi mücadele ederek üç puan kazandıklarını dile getirdi. Çok açılmadan rakibi çekerek, arkada boş alanlar açıp kontra ataklarla maçı kazanmayı bildiklerini ifade eden Kartal, "Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Buradan istediğimiz üç puanı aldık. Oyuncularımız bayram öncesi bize hediye verdiler, kendilerini tebrik ediyorum" görüşünü dile getirdi.