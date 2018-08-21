Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Giriş Tarihi: 21.8.2018
Şehit aileleri yalnız bırakılmadı

KEÇIÖREN Belediye Başkanı , hain darbe girişiminde önünde şehit olan ile Selim Cansız'ın ailelerine ayarı ayrı ziyaretlerde bulundu. Cansız ve Perçin aileleri ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak'ı memnuniyetle karşıladı. 15 Temmuz şehidi Resul Rüstem Perçin'in babası Necmi Perçin ile annesi Cemile Perçin şehit olan çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, " Biz her zaman vatan sağ olsun dedik" şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZ DESTEK OLDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit olan Selim Cansız'ın babası Bahattin Cansız, annesi Müzeyyen Cansız ve eşi Hatice Cansız ile üç çocuğu ise lokum ve çay ikramında bulunarak, başta olmak üzere devletten ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'tan her zaman destek gördüklerini ifade etti. Cansız ailesine gerçekleştirilen ev ziyaretine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'ta eşlik etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit aileleri yalnız bırakılmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN