Kadın yazarlara Devlet Tiyatroları’ndan destek

KÜLTÜR
ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları (DT
) Genel Müdürü Mustafa Kurt
, yeni tiyatro sezonunda eserleri DT'de ilk kez sahnelecek kadın yazarlara hem teşvik verileceğini hem de bu eserlerin kadın yönetmenlerce sahneye taşınacağını açıkladı. Devlet Tiyatrolarında
yeni sezonda yürütülecek çalışmalar ve sahnelenecek eserler hakkında bilgi veren Kurt, "Bu sezon çok farklı konseptte bir repertuvar oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Türk kadın yazarlarımızın Devlet Tiyatrolarında ilk kez oynanacak eserlerini kadın yönetmenlerimiz sahneye taşıyacak. Bu eserler DT'de ilk kez sahnelenecek" dedi.