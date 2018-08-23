“Porsiyon kontrolüne çok dikkat edilmeli”

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bireylerinin bir araya geldiği sevgi ve neşe günüdür bayramlar. Bu özel günde sunulan ikramlarda önemli bir yer tutar. Kurban Bayramı olması nedeniyle et tüketimi ve bayramların vazgeçilmezi tatlılar bu dönemlerde tüketimleri artan besinlerdir. Ancak kronik hastalıklara sahip olan bireyler bu dönemde tüketimlerinde dikkatli olmalıdır. Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, "Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığı için kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastaları risk altındadır. Yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli, eti kısıtlı miktarlarda tüketmeli, aşırıya kaçmamalıdır. Yeterli ve dengeli beslenmenin ilkelerine, besin seçimine ve porsiyon
kontrolüne dikkat etmeli ve bayramda da özen gösterilmelidir" diye konuştu.