Selçuk’tan şehitliğe ziyaret

ANKARA
Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz
Şehitler Abidesi ve Cebeci Askeri Şehitliğini de ziyaret eden Selçuk, kabristanları tek tek ziyaret ederek, dualar okudu, kabristanlara karanfil bıraktı. Şehitlikte bulunan ailelerle de yakından ilgilenen Selçuk, şehit ailelerine bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bakan Selçuk
'un bir sonraki adresi, 17 Şubat'ta Hakkari
Şemdinli'de şehit olan Mustafa Eker'in evi oldu. Ziyarette, 29 yaşında şehit olan Eker için Kuran'ı Kerim okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Hakan Ünver'in evine de bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Selçuk, şehidin çocukları Berra ve Kerim Berke ile yakından ilgilendi, oyuncak hediye etti.